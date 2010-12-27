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Депутаты хотят познакомиться с новым директором Исаакия
Сегодня, 17:36
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Shdaria
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Депутаты хотят познакомиться с новым директором Исаакия

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В Петербурге директором Исаакиевского собора стал Юрий Мудров. Его приглашают в ЗакС депутаты трех фракций.

 Депутаты ЗакСа пригласят в Законодательное собрание нового директора музея "Исаакиевский собор" Юрия Мудрова.

"Мы хотим с ним познакомиться, узнать его видение острого вопроса развития музея. Тема встречи - "Перспективы развития музея "Исаакиевский собор"", – пояснил Резник.

Напомним, что стало известно о назначении нового директора Исаакиевского собора искусствоведа Юрия Мудрова. 

Сам  Мудров заявил, что будет главная задача - это развитие музея. "Будут изменения – будем исходить из общей ситуации. Наша задача – работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приему посетителей, по реализации образовательной и просветительской функции музея, по сохранению и реставрации бесценных памятников культуры – Исаакиевского собора и Спаса на Крови".

Теги: депутаты пригласили мудрова , директор исаакиевского собора , закс , исаакий , мудров
Категории: Новости СПб Лента новостей

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