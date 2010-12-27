Депутаты хотят познакомиться с новым директором Исаакия

В Петербурге директором Исаакиевского собора стал Юрий Мудров. Его приглашают в ЗакС депутаты трех фракций.

Депутаты ЗакСа пригласят в Законодательное собрание нового директора музея "Исаакиевский собор" Юрия Мудрова.

"Мы хотим с ним познакомиться, узнать его видение острого вопроса развития музея. Тема встречи - "Перспективы развития музея "Исаакиевский собор"", – пояснил Резник.

Напомним, что стало известно о назначении нового директора Исаакиевского собора искусствоведа Юрия Мудрова.

Сам Мудров заявил, что будет главная задача - это развитие музея. "Будут изменения – будем исходить из общей ситуации. Наша задача – работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приему посетителей, по реализации образовательной и просветительской функции музея, по сохранению и реставрации бесценных памятников культуры – Исаакиевского собора и Спаса на Крови".