Депутаты хотят познакомиться с новым директором Исаакия

Депутаты ЗакСа пригласят в Законодательное собрание нового директора музея "Исаакиевский собор" Юрия Мудрова.
"Мы хотим с ним познакомиться, узнать его видение острого вопроса развития музея. Тема встречи - "Перспективы развития музея "Исаакиевский собор"", – пояснил Резник.
Напомним, что стало известно о назначении нового директора Исаакиевского собора искусствоведа Юрия Мудрова.
Сам Мудров заявил, что будет главная задача - это развитие музея. "Будут изменения – будем исходить из общей ситуации. Наша задача – работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приему посетителей, по реализации образовательной и просветительской функции музея, по сохранению и реставрации бесценных памятников культуры – Исаакиевского собора и Спаса на Крови".