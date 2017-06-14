Депутаты вызывают главу ГУ МВД в ЗакС по поводу незаконного задержания 12 июня

В Петербурге депутаты вызывают в городской парламент главу ГУ МВД по Петербурге и области.

Депутаты решили вызвать в городской парламент главу ГУ МВД по Петербургу и области Сергея Умнова. На планерном заседании депутаты трех фракций намеренны задать силовику вопросы по поводу задержаний на митинге на Марсовом поле в День России.

Запрос с требованием вызвать в ЗакС силовика подписали Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова.

Максим Резник рассказал, какие темы его задевают больше всего. "Меня волнуют незаконные задержания петербуржцев, фальсификация протоколов в полиции",- делится Резник. Также он отметил, что будет настаивать на увольнении начальника отдела, где содержали журналиста Ксению Морозову.

Видео: Piter.tv