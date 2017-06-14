Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 14:18
0
Shdaria
336
Код вставки плеера

Депутаты вызывают главу ГУ МВД в ЗакС по поводу незаконного задержания 12 июня

0
 
 

В Петербурге депутаты вызывают в городской парламент главу ГУ МВД по Петербурге и области.

 Депутаты решили вызвать в городской парламент главу ГУ МВД по Петербургу и области Сергея Умнова. На планерном заседании депутаты трех фракций намеренны задать силовику вопросы по поводу задержаний на митинге на Марсовом поле в День России.

Запрос с требованием вызвать в ЗакС силовика подписали Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова.

Максим Резник рассказал, какие темы его задевают больше всего. "Меня волнуют незаконные задержания петербуржцев, фальсификация протоколов в полиции",- делится Резник. Также он отметил, что будет настаивать на увольнении начальника отдела, где содержали журналиста Ксению Морозову.

Видео: Piter.tv 

Теги: депутаты вызвали главу гу мвд , задержание , закс , митинг , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5