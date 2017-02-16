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Депутаты хотят спасти Ржевский лесопарк, изменив его статус

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Члены Законодательного собрания выступили с инициативой внести объект в реестр зеленых насаждений общего пользования, что защитит парк от застройки

 Ранее Ржевский лесопарк рассматривался как один из вариантов для постройки нового зоопарка. Однако часть жителей района, прилегающего к парку, выступила с протестами, а также обратилась к депутатам ЗакСа с просьбой защитить объект. Законодатели рассмотрели пожелания петербуржцев и предложили внести лесопарк в реестр зеленых насаждений общего пользования. Такая мера защитит парк от застройки, позволит развивать его как рекреационный объект, но она предполагает введение ряда новых правил. В частности, на территории Ржевского лесопарка, если он изменит статус, нельзя будет выгуливать собак, сидеть на газонах, проводить несогласованные мероприятия. Штраф за нарушение ограничений составит от 3 до 5 тысяч рублей. Окончательное решение о статусе лесопарка пока не принято. 

Видео: youtube/Stanislav Zaburdaev
 
Теги: депутаты , застройка , петербург , протест , ржевский лесопарк
Категории: Новости СПб

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