Деньги в ямы: депутаты ЗакСа выделят на ремонт дорог еще 1.5 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга готовы выделить на дорожные работы еще 1.5 млрд рублей.

Бюджет летней кампании по ремонту дорог Санкт-Петербурга в одночасье увеличился на треть. Депутаты ЗакСа выделили дополнительно 1.5 млрд рублей на эти цели. Такое решение было принято на заседании по корректировкам к городскому бюджету. Ранее планировалось, что Смольный оплатит дорожные работы только на 3.4 млрд рублей.

Как сообщает "Водитель Петербурга", дополнительные средства потратят на восстановление 26 улиц и дорог. Большая часть работ будет выполнена в течение лета 2017 года. Известно, что среди улиц-счастливчиков находятся набережная Фонтанки, Московское шоссе, Крестовский проспект, Цветочная улица и другие объекты.

Ранее Piter.TV писал, что Смольный отказался от планов строительства развязки через Еврейское кладбище.