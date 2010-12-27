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Депутаты ЗакСа в третьем чтении переименовали Парнас в Сергиевское
Сегодня, 11:15
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Butenko
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Депутаты ЗакСа в третьем чтении переименовали Парнас в Сергиевское

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Муниципальное образование Парнас окончательно исчезло с карты Санкт-Петербурга.

Сегодня утром, 1 марта, депутаты петербургского ЗакСа приняли участие в окончательном голосовании по судьбе муниципального образования Парнас. Парламентарии в третьем чтении приняли документ о переименовании крупного района в МО "Сергиевское". За такое решение проголосовало подавляющее большинство депутатов. Напомним, ранее представители "Единой России" заявили, что слишком многие горожане путают название Парнаса с известной политической партией, промзоной и колбасным заводом. 

Что касается нового имени муниципального образования, то оно посвящено святому Сергию Радонежскому. По мнению депутатов, закрепленному в документе, такое название лучше отражает исторические, культурные и иные местные традиции. Кроме того, парламентарии связали свою инициативу с серией обращений от населения. Впрочем, в первом и втором чтении у законопроекта были критики - в том числе, представители партий "Справедливая Россия" и "Яблоко". Однако 1 марта окончательно было принято решение о наименовании МО "Сергиевское": в ближайшее время оно появится на всех картах города.

 

Теги: новости петербурга , новости спб , парнас , сергиевское
Категории: Новости СПб

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