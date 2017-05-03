Депутаты ЗакСа снова отказались обсудить вопрос референдума по Исаакию

Оппозиционные депутат вновь попытались внести в повестку заседания ЗакСа обсуждение референдума о статусе Исаакиевского собора. Однако другие народные избранники снова отказались поддержать инициативу коллег.

В повестку заседания Законодательного собрания в среду,3 мая, снова попытались внести вопрос о референдуме по музею-заповеднику "Исаакиевский собор". С инициативой добавить эту тему в сегодняшнюю повестку выступил Борис Вишневский. Однако его предложение вновь не получило поддержки от коллег по парламенту.

Председатель комитета по законодательству и юридическое управление ЗакСа объяснили, что документ о референдуме еще не "вылежался" положенные ему 20 дней.

Накануне Piter.tv сообщал, что ЗакС обсудит референдум о судьбе Исаакиевского собора 17 мая. Вишневский в социальных сетях отметил, что назначенное число выходит за рамки существующих законов.

Ранее похожая ситуация уже происходила. В конце апреля депутаты ЗакСа отказались включать вопрос о референдуме по Исаакию в повестку.