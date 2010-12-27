Депутаты Госдумы предложили отменить закон о блогерах

Депутаты Государственной думы предложили отменить закон, приравнивающий блогеров к СМИ, назвав неэффективным регулирование информации, распространяемой блогерами.

По данным "Фонтанки", депутаты Государственной думы отменить закон, который приравнивает блогеров к средствам массовой информации. Инициатива включена в законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента 8 июня депутатами от фракций ЛДПР, КПРФ и «Единой России».



В пояснительной записке к документу, который предлагает запретить сервисы по обходу блокировок Роскомнадзора, авторы назвали неэффективным регулирование информации, распространяемой блогерами, и предложили перестать вести их реестр.



Стоит напомнить, что закон, приравнивающий блогеров к СМИ был принят в 2014 году.