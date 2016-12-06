В ЗакСе потребовали создать комиссию для расследования событий 12 июня на Марсовом поле

Депутат Законодательного собрания максим Резник заявил на заседании парламента, что необходимо создать комиссию для расследования действий полиции на антикоррупционном митинге 12 июня на Марсовом поле.

Парламентскую комиссию для разбирательства в действиях правоохранительных органов на Марсовом поле 12 июня предложили создать в законодательном собрании Петербурга. Об этом с трибуны на заседании в среду, 21 июня, объявил депутат Максим Резник.

По мнению парламентария, произошедшее на антикоррупционном митинге – это массовые политические репрессии, в которых участвовала полиция и судебное сообщество Петербурга.

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров прервал коллегу после этого заявления.

В прошлый понедельник, 12 июня, на Марсовом поле прошел несанкционированный антикоррупционный митинг. Полиция насчитала на акции 3,5 тысячи участников, однако очевидцы сообщали о 10-15 тысячах. Около пяти сотен участников были задержаны. Часть задержанных оштрафовали, еще часть арестовали на несколько суток. Ранее Piter.tv сообщал, что главу ГУ МВД не вызовут в ЗакС для расспросов о задержаниях на митинге 12 июня.