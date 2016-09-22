Депутат Крыма прокомментировал продление санкций ЕС

Продление Евросоюзом на один год санкций в отношении Крыма не повлияет на жизнь полуострова – местное население уже привычно не замечает ограничительных мер. Такого мнения придерживается депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По данным ФБА "Экономика сегодня", депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что крымское население перестало ощущать на себе действие санкций ЕС, однако ограничения создают сложности для иностранных инвесторов, ведь Крым привлекателен для вложения средств. Также крымский парламентарий подчеркнул, что сейчас есть пути обхода санкций. Так, например, компании, которые давно работают в России, вполне законно используют дочерние предприятия. Некоторые компании пытаются вести дела с Крымом напрямую, другие - используют компании-посредники в третьих странах, не участвующих в санкционном давлении на РФ.



19 июня было обнародовано заявление Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге, в нем говорится, что Евросоюз на год продлевает санкции "в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года". Срок действия предыдущего документа должен был истечь на этой неделе.



По словам депутата, евробюрократия таким образом только вредит экономике и без санкций развитие Крыма без санкций шло бы более быстрыми темпами, однако и на сегодняшний день его развитие достаточно высоко.



В апреле 2017 года на полуострове прошел третий Ялтинский международный экономический форум. По его итогам заключено больше 30 соглашений на 100 миллиардов рублей Как заявили власти полуострова, это проекты, которые реально могут быть реализованы, ведь есть и деньги, и возможности. Западные бизнесмены заинтересованы во вложении денег в строительство животноводческих комплексов и птицефабрик, яхтенных марин, отелей и гостиниц, развитие виноградарства и инфраструктуры.



На форуме присутствовала итальянская делегация из 50 человек, также были представители Китая, Турции и ряда европейских стран. Самым интересным проектом инвестором показалось создание в Крыму итальянской деревни – ее начинают строить на западном побережье Крыма. Завершить проект предполагается к 2020 году. Запланировано 17 очередей строительства, каждая из которых получит название итальянского города.



Владислав Ганжара подчеркивает, что социальная ситуация на полуострове улучшается, ведь детсадов отстроено уже на 210 тысяч мест, а скоро очередей и вовсе не будет.



Также депутат считает, что экономический блок стал работать намного лучше, нежели в составе Украины.



Бюджет региона заметно вырос, реализуются различные социальные программы, а это значит, что санкции почти не повлияли на Крым. Такое заключение сделал депутат Госсовета Владислав Ганжара.