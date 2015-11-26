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Дэниел Рэдклифф станет ангелом в телевизионной комедии
Вчера, 23:47
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Sheker
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Дэниел Рэдклифф станет ангелом в телевизионной комедии

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27-летний актер Дэниел Рэдклифф снимется в телекомедии "Чудо-работники"

  Звезда популярных фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф выступит в новом актерском амплуа. Об этом сообщат издание Entertainment Weekly. Актер исполнит роль ангела низкого ранга, который несет ответственность за молитвы всего человечества, в новой комедии «Чудо-работники».

Известно, что новую роль Рэдклифф получил после удачной комедийной роли в кинокартине «Человек — швейцарский нож». "Босса" ангела сыграет Оуэн Уилсон, известный также по фильмам "Марли и я" и "Полночь в Париже". 

 

 

 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: daniel9340

Теги: дэниел рэдклифф
Категории: Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса

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