Дэниел Рэдклифф станет ангелом в телевизионной комедии

27-летний актер Дэниел Рэдклифф снимется в телекомедии "Чудо-работники"

Звезда популярных фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф выступит в новом актерском амплуа. Об этом сообщат издание Entertainment Weekly. Актер исполнит роль ангела низкого ранга, который несет ответственность за молитвы всего человечества, в новой комедии «Чудо-работники».

Известно, что новую роль Рэдклифф получил после удачной комедийной роли в кинокартине «Человек — швейцарский нож». "Босса" ангела сыграет Оуэн Уилсон, известный также по фильмам "Марли и я" и "Полночь в Париже".

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