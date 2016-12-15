Поздравления в стихах в День ветеранов боевых действий

1 июля ежегодно проходит встреча российских ветеранов боевых действий и локальных конфликтов. С 2009 года неофициально этот день отмечается как "День памяти и скорби ветеранов боевых действий".

1 июля в России принято отмечать памятную дату – День ветеранов боевых действий. Это день памяти всех, кто воевал за Россию, однако в каких войнах и вооружённых конфликтах - значения не имеет. Известно, что не все воины, принимавшие участие в боевых действиях или при ликвидации локальных конфликтов сегодня живы. Поэтому минута памяти о героях - это обязательная дань, которую отдают ветераны своим сослуживцам 1 июля.

Поздравления в День ветеранов боевых действий в стихах и смс

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С днем ветеранов действий боевых,

Тебе желаю много в жизни счастья.

Пусть все, как в планах и мечтах твоих,

В реальной жизни станет воплощаться.

Семья пусть любит, ну а все друзья

Поддержку дарят, верность, уваженье.

Еще раз с этим праздником тебя.

Знай, ты достоин только восхищенья!

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