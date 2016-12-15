Поздравления в стихах в День ветеранов боевых действий

1 июля в России принято отмечать памятную дату – День ветеранов боевых действий. Это день памяти всех, кто воевал за Россию, однако в каких войнах и вооружённых конфликтах - значения не имеет. Известно, что не все воины, принимавшие участие в боевых действиях или при ликвидации локальных конфликтов сегодня живы. Поэтому минута памяти о героях - это обязательная дань, которую отдают ветераны своим сослуживцам 1 июля.
Поздравления в День ветеранов боевых действий в стихах и смс
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С днем ветеранов действий боевых,
Тебе желаю много в жизни счастья.
Пусть все, как в планах и мечтах твоих,
В реальной жизни станет воплощаться.
Семья пусть любит, ну а все друзья
Поддержку дарят, верность, уваженье.
Еще раз с этим праздником тебя.
Знай, ты достоин только восхищенья!
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Ветеран ты действий боевых,
Ты служил на точках огневых,
С оружием в руках, прошел огонь и воду,
За народ, за счастье, за свободу!
Ты герой, настоящий мужчина,
Тебя уважать, не одна есть причина,
Грудь в орденах и шрамы от ран,
Еще молодой, а уже ветеран!
С праздником, с днем ветеранов всех войн,
Мы поздравляем тебя, наш герой!
***
Ветеран ты действий боевых,
Мы тобой гордимся, это правда,
Пусть не заслужил наград больших,
Благодарность — лучшая награда.
Поздравленья ты прими от тех,
У кого впредь небо будет мирным,
Пусть тебе сопутствует успех,
Будь счастливым и, мужественным, сильным!
***
Прошли Вы точки боевые
В Афганистане и Чечне,
В Египте, в Сирии, в Ливане,
За мир сражаясь на войне.
Свои награды честно заслужили
За тяжкий, непосильный труд.
За то, что свои жизни не жалели,
В Отчизне вас героями зовут.
Спасибо, дорогие ветераны,
За то, что посвятили жизнь борьбе,
И ваши имена мы не забудем,
А слава ваша пусть гремит везде!
***
День сегодня полон гордости, отваги,
В воздухе почтение царит,
Надевая китель с орденами,
Ветеран, по своему грустит.
Он грустит по подвигам, заданиям,
По товарищам, что пали с храбростью в бою,
Утопает он в воспоминаниях,
Бережно храня свою мечту.
И в день столь значимый, особый,
Я желаю тебе мира, доброты,
Чтобы жизнь была хорошей,
Не познать тебе беды.
И еще тебе желаю счастья,
Сердце греет пусть твоя мечта,
Я желаю, чтоб прошли ненастья,
С днем ветеранов боевых действий тебя!
***
Боевые ветераны,
Может быть, немного странно
Поздравлять. Ведь с чем — не знаю,
Но здоровья пожелаю,
О плохом не вспоминать,
К мирной жизни привыкать!
Фото: "Вконтакте" группа "День Ветеранов Боевых Действий"
Стихи: сайт "Поздравок"