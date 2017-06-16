Поздравления с Днем медика 2017 в стихах

В воскресенье, 18 июня, в России отметят день медика. Один из лучших способов поздравить друзей и близких - отправить трогательное стихотворение в смс или через социальные сети.

Медицинские работники отпразднуют свой профессиональный праздник в воскресенье, 18 июня. В этот день вы можете отправить поздравления в стихах своим родным и друзьям, которые выбрали этот тернистый профессиональный путь. Врачи занимаются нашим здоровьем как телесным, так и душевным. Они относятся к нам с большим вниманием и иногда даже повышают настроение пациентов. Нам не всегда удается поблагодарить медицинских работников за их титанический труд и преданность делу. Поэтому стоит порадовать их небольшим поздравлением.



В 2017 году россияне отметят день медика 18 июня. Праздник появился в 1980 году, когда Президиумом Верховного Совета СССР было решено "поднять" эту непростую профессию в глазах общественности. Теперь этот праздник продолжают отмечать в России, Украине и Белоруссии.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕДИКА В СТИХАХ

***

Диагнозов — точных, анамнезов — быстрых,

Поступков уверенных, правильных мыслей,

Еще пациентов весьма благодарных,

Коллег чтобы опытных, а не бездарных.

И кардиограмм не прямых, а зигзагом,

По жизни идти чтоб победным вам шагом,

Зарплаты высокой, карьерного роста,

Всего достигать вдохновенно и просто,

Без тахикардии наверх чтоб взбираться,

А в донорах счастья чтоб вам не нуждаться.

Работать с улыбкой, с давлением в норме.

И быть в превосходной физической форме.

Спасибо за труд вам, спасибо, что есть!

С Днем медика! Medicus medico amicus est!

***

Сегодня поздравляем всех,

Кто носит имя «медработник».

Пусть вам сопутствует успех,

Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,

За сердце чуткое, большое

Желаем, чтоб всегда везло

И не встречалось в жизни горе!

***

В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

***

Кто гордо носит званье «медик»,

Тот уваженье заслужил,

Пусть ярче в жизни солнце светит,

На все дела хватает сил,

Пускай профессия приносит

Достаток, радость и успех,

Пусть разрешатся все вопросы,

Начальство ценит больше всех!

***

Тем, кто белые халаты

Гордо носит на работе,

Кто дал клятву Гиппократа,

О других всегда в заботе:

Мы всегда свое здоровье

Вам, не глядя, доверяем,

И сегодня вас с любовью

Мы сердечно поздравляем!

Каждый день у вас на службе

Пусть проходит хорошо.

Пусть всегда, во все дежурства

Будет вам во всём легко!

***

Прекрасный повод есть, чтобы поздравить

В День медицинского работника всех вас

И пожелать вам силы и здоровья,

Чтоб милосердный ваш огонь не гас.

Пусть бережет Господь вас от недугов,

Дарует вам всегда благословенье,

Пусть помогает, если станет туго.

В работе сложной — веры и терпенья.

Пусть плодотворным будет ваше дело,

Что бы на помощь вы спешили смело.

Пусть пациенты будут благодарны,

Коллеги — не глупы и не бездарны.

Зарплаты вам желаем ощутимой

И отпусков там, где пожарче климат.

Усталости не знать, иметь стремленье,

В карьере — непременно повышенья!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕДИКА В ПРОЗЕ



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Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

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То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!

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Поздравляем Вас с профессиональным праздником, Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становится здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.





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Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv