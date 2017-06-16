Поздравления с Днем медика 2017 в стихах

Медицинские работники отпразднуют свой профессиональный праздник в воскресенье, 18 июня. В этот день вы можете отправить поздравления в стихах своим родным и друзьям, которые выбрали этот тернистый профессиональный путь. Врачи занимаются нашим здоровьем как телесным, так и душевным. Они относятся к нам с большим вниманием и иногда даже повышают настроение пациентов. Нам не всегда удается поблагодарить медицинских работников за их титанический труд и преданность делу. Поэтому стоит порадовать их небольшим поздравлением.
В 2017 году россияне отметят день медика 18 июня. Праздник появился в 1980 году, когда Президиумом Верховного Совета СССР было решено "поднять" эту непростую профессию в глазах общественности. Теперь этот праздник продолжают отмечать в России, Украине и Белоруссии.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕДИКА В СТИХАХ
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Диагнозов — точных, анамнезов — быстрых,
Поступков уверенных, правильных мыслей,
Еще пациентов весьма благодарных,
Коллег чтобы опытных, а не бездарных.
И кардиограмм не прямых, а зигзагом,
По жизни идти чтоб победным вам шагом,
Зарплаты высокой, карьерного роста,
Всего достигать вдохновенно и просто,
Без тахикардии наверх чтоб взбираться,
А в донорах счастья чтоб вам не нуждаться.
Работать с улыбкой, с давлением в норме.
И быть в превосходной физической форме.
Спасибо за труд вам, спасибо, что есть!
С Днем медика! Medicus medico amicus est!
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Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя «медработник».
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.
За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!
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В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
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Кто гордо носит званье «медик»,
Тот уваженье заслужил,
Пусть ярче в жизни солнце светит,
На все дела хватает сил,
Пускай профессия приносит
Достаток, радость и успех,
Пусть разрешатся все вопросы,
Начальство ценит больше всех!
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Тем, кто белые халаты
Гордо носит на работе,
Кто дал клятву Гиппократа,
О других всегда в заботе:
Мы всегда свое здоровье
Вам, не глядя, доверяем,
И сегодня вас с любовью
Мы сердечно поздравляем!
Каждый день у вас на службе
Пусть проходит хорошо.
Пусть всегда, во все дежурства
Будет вам во всём легко!
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Прекрасный повод есть, чтобы поздравить
В День медицинского работника всех вас
И пожелать вам силы и здоровья,
Чтоб милосердный ваш огонь не гас.
Пусть бережет Господь вас от недугов,
Дарует вам всегда благословенье,
Пусть помогает, если станет туго.
В работе сложной — веры и терпенья.
Пусть плодотворным будет ваше дело,
Что бы на помощь вы спешили смело.
Пусть пациенты будут благодарны,
Коллеги — не глупы и не бездарны.
Зарплаты вам желаем ощутимой
И отпусков там, где пожарче климат.
Усталости не знать, иметь стремленье,
В карьере — непременно повышенья!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕДИКА В ПРОЗЕ
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Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!
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То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!
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Поздравляем Вас с профессиональным праздником, Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становится здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.
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Фото: открытые источники
Видео: Piter.tv