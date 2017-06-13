День России в Петербурге отпраздновали более 300 тысяч человек

В мероприятиях с "военным оттенком" и на концерте присутствовало 300 тысяч, на митинге протеста – 10 000

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню России в Петербурге, прошедших 12 июня 2017 года, приняли участие в общей сложности около трехсот тысяч человек. Это официальные данные.

Основных площадок, на которых были организованы гуляния, увеселительные мероприятия и т.п., было несколько: Марсово поле, Александровский сад, парк 300-летия и, разумеется, Дворцовая площадь.

Как отмечается, фестиваль "Герои четырех эпох", прошедший на Марсовом поле, пришлось свернуть быстрее, чем это было запланировано, в связи с десятью тысячами человек, которые собрались там на акции протеста. Полиция задержала там около четырехсот горожан, которые провели ночь в отделениях полиции. Многие из них утром понедельника, 13 июня 2017 года, предстанут перед судом за нарушения статей административного кодекса РФ.

Видео: инстаграм