День Победы в Петербурге: программа празднования

В День Победы будет на что посмотреть и кроме парада

Девятого мая, в очередную годовщину празднования Дня победы в Великой отечественной войне торжественные мероприятия в Петербурге начнутся уже с девяти часов утра.

В 9.00 на Неве начнется военно-морской парад. В нем примут участие 10 кораблей и судов Балтийского флота, среди которых большой десантный корабль «Александр Шабалин», корвет «Стерегущий», подводная лодка типа «Варшавянка» и сторожевой корабль проекта 22350.

В 10.00 начнется парад на Дворцовой площади. По главной площади Петербурга пройдут более 4 тысяч военнослужащих, будет задействовано 96 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов ЗВО.

Колонну техники возглавит танк Т-34 1942 года. Затем зрители смогут увидеть обновленные танки Т-72, зенитно-ракетные комплексы и основы ПВО «Триумф». При этом впервые задействуют самоходную артиллерийскую установку 2С-19.

В 12:00 перед Казанским собором пройдет патриотическая акция «Народный хор Победы».

В 14:30 по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой на ретроавтомобилях проедут ветераны. Фактически тем же маршрутом затем пройдет «Бессмертный полк». Колонна будет формироваться в 14:00 на Невском проспекте от Суворовского проспекта до площади Александра Невского. Старт запланирован на 15:00. Ожидается, что акции примут участие 500 тысяч человек.

В 17:00 на главной площади Северной столицы начнется концерт. В этот же день концерты пройдут в Летнем саду (в 12:00) и на Исаакиевской площади (в 12:30). В 13:00 на стрелке Васильевского острова, в саду Декабристов, в Шкиперском и Румянцевском садах будут играть духовые оркестры. А в 21:00 на ступенях здания Биржи выступит сводный хор городских вузов.

Праздничный салют у стен Петропавловской крепости прогремит в 22:00.

В этот день в Петербурге дважды зажгут Ростральные колонны. Факелы будут гореть с 09:00 до 12:00, а также с 17:00 до 23:00.

А небе над Петербургом можно будет увидеть символ Победы — 20-метровую георгиевскую ленту. Ожидается, что самолет с лентой взлетит в 14:00, до 16:00 он должен будет совершить полный круг над город.

Кроме того, петербуржцев и гостей города 9 мая ждут фестиваль по гребным видам спорта (10:00, Кронверкский проток Петропавловской крепости), молодежный шлюпочный парад Победы (12:00, акватория реки Невы), а также специальные программы (11:00, Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова; 12:00, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда; 15:00, Монумент героическим защитникам Ленинграда; 17:00, Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии; 19:00, Концертный зал Дома Кочневой), концерты и гуляния в разных районах города.