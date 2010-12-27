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День Достоевского отметят петербуржцы 1 июля
Сегодня, 16:08
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Shdaria
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День Достоевского отметят петербуржцы 1 июля

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В Петербурге 1 июля отпразднуют "День Достоевского".

 В Санкт-Петербурге 1 июля состоится традиционный День Достоевского. На Пионерскую площадь выйдут Раскольников, старуха-процентщица и многие другие герои.

Петербург масштабно отметит литературный праздник - День Достоевского. В этом году праздник объединит два десятка музеев, библиотек и культурных центров. 

В 13.00 мероприятие начнется с "Достоевского карнавала", затем покажут премьеру спектакля "Достоевский в цвете", а дальше, по традиции, пройдет парад ростовых кукол.

"На всех знаковых точках, связанных с Достоевским, будут стоять волонтеры, помощники музея и проводить экскурсии.", - рассказала Наталья Ашимбаева, директор Музея Достоевского.

 

 

Фото: "Вконтакте" группа "Федор Михайлович Достоевский"

Теги: день достоевского 2017 , достоевский спб , мероприятие спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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