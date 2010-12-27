День Достоевского отметят петербуржцы 1 июля

В Петербурге 1 июля отпразднуют "День Достоевского".

В Санкт-Петербурге 1 июля состоится традиционный День Достоевского. На Пионерскую площадь выйдут Раскольников, старуха-процентщица и многие другие герои.

Петербург масштабно отметит литературный праздник - День Достоевского. В этом году праздник объединит два десятка музеев, библиотек и культурных центров.

В 13.00 мероприятие начнется с "Достоевского карнавала", затем покажут премьеру спектакля "Достоевский в цвете", а дальше, по традиции, пройдет парад ростовых кукол.

"На всех знаковых точках, связанных с Достоевским, будут стоять волонтеры, помощники музея и проводить экскурсии.", - рассказала Наталья Ашимбаева, директор Музея Достоевского.

Фото: "Вконтакте" группа "Федор Михайлович Достоевский"