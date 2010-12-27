Петербуржец в ходе ссоры сбил жену, переехал, а затем сдал назад и еще раз переехал. Супруга осталась жива

Петербуржец сбил и переехал свою жену в ходе конфликта. На мужчину заведено дело и передано в Петроградский суд.

Петербуржец сбил и переехал свою жену дважды.

Прокуратура сообщает, что 26 мая ссора между супругами возникла на подземной парковке в Петроградском районе. Семейный конфликт решил закончить мужчина и весьма неожиданно. Супруг сел за руль и собрался уехать. Разгоряченая жена решив остановить действия мужа встала перед машиной. Но все же попрепядствовать не удалось. Не долго думая мужчина сбил жену, переехал ее, затем сдал назад и еще раз переехал тело жены. После сделаного мужчина вышел из автомобился, оттащил тело в сторону и скрылся.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Более того, он оплатил лечение жены. Прокуратура подготовила проект искового заявления, чтобы возместить с обвиняемого деньги, которые на лечение женщины потратило государство. Дело передано в Петроградский районный суд.