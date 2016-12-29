Дельфин: никогда не знаешь, чем все закончится

Накануне Нового года, съемочная группа Piter.TV побывала в музее современного искусства "Эрарта" на концерте Андрея Лысикова, и узнала, что самое интересное из того, что происходящее с ним в момент творчества, и кто же они — люди, плавающие в одном море с Дельфином.

Музыкант рассказал нам, какой он — его слушатель, который на протяжении многих лет предан этому творчеству, пошутив при этом, изображая конвульсии, что образ его людей действительно «страшен»:

«Я думаю, что те люди, которые приходят на наши концерты, они совершенно спокойно могли бы жить и в Питере, и Москве, и в других больших крупных городах, потому что, в принципе, это люди одного и того же плана, одного и того же поля, одних и тех же устремлений и желаний, поэтому они и оказываются на наших концертах».

На вопрос, что ищут пришедшие в глубинах стихов Андрея, что приводит слушателя к иногда такому мрачному, и так часто именно щемящему печальному Дельфину, поэт задумчиво отвечает — сомнения

«Наверно, это все-таки человек, в первую очередь, ищущий ответы на какие-то вопросы. Мне бы хотелось в это верить, размышляющий, сомневающийся в чем-то. И эти сомнения как раз и заставляют его приходить к нам на концерты и слушать то, что мы делаем и разделять или не разделять наши убеждения».

В музыке Дельфина часто таится образ мужчины и женщины, которые переживая всю купу чувств, то идут ко дну и захлебываются в них, то наоборот, возрождаются из пепла. Нам стало интересно, откуда берутся переживания такой силы, и списываются ли с кого-то такие яркие образы:

«Я думаю, что максимально все, что можно перенести, все, что можно взять из жизни — все берется и переносится и как-то дорабатывается. Может быть, в каких-то моментах это утрируется и становится не совсем тем, что происходит на самом деле. И додумывается, и развивается в процесс того, как рождается текст или другое произведение. И это нормальный процесс, потому что никогда не знаешь, когда ты пишешь первые две строчки нового текста, ты никогда не знаешь, чем все закончится. И это самое интересное, что в эти моменты со мной происходит».

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Ксения Крохина,

Елизавета Назаренкова, Евгений Антипин