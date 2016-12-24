Дельфин развеял образ человека с вечно печальными глазами

На зимнем акустическом концерте Андрея Лысикова в музее Эрарта нам посчастливилось узнать, что же происходит с душой поэта вне сцены и вне музыки, где Дельфин прячет уют и о ком вспоминает при первом упоминании о Северной столице.

Музыкант, композиции которого однажды пробегая мурашками, проскользнув барабанные перепонки, остаются жить где-то между ребер. Поэт, чьи стихи то ли тихонько и вкрадчиво, то ли с разбегом и молниеносно - но проникают в самое сердце разума, еще долго звучат своими отголосками в головах слушающих. Все это о Дельфине, казалось бы о таком сдержанном в жизни и, в тоже время, открытом настежь на сцене.

“Добрый вечер” - произнесет поэт, выйдя к зрителю, и пожалуй, они останутся единственными словами вечера, сказанными напрямую. С первых плавных нот, которые извлечет Павел Додонов из своей акустической, с первых звуков барабанного боя Василия Яковлева в уютном камерном зале начнется совсем другой разговор, после которого все уйдут опустошенными, заново наполненными и счастливыми.

За полчаса до начала концерта к нам вышел невероятно добрый и улыбающийся Дельфин, что сразу же наталкнуло на вопросы, какой же поэт в повседневности, и всегда ли у него печальные глаза, как пишут об этом всевозможные издания:

“Большую часть своей жизни я нахожусь в достаточно приподнятом настроении, чему способствуют как раз мои размышления в другой стороне жизни, и возможность зафиксировать это в том, что я делаю. Тем самым, я освобождаюсь от груза ненужных мне раздумий, делясь этим с окружающими. И мне становится намного легче, спасибо вам за это” - объясняет музыкант, обращая благодарность прямиком в объектив нашей камеры, к зрителю.

После того, как Дельфин исполнит 17 композиций, среди которых встретятся по-настоящему зажигательные аранжировки, заставляющие слушателя даже непроизвольно начать двигаться в такт, - сомнения по-поводу мрачных настроений и вечной грусти, сопряженных с этим человеком, полностью развеются. Петербургская публика на приезд Андрея Лысикова ответила полным солд аутом, а он сам - рассказал нам, что же значит Петербург для него лично:

“В первую очередь, это мои друзья, наверно. И при слове "Петербург", я всегда вспоминаю именно их, в первую очередь. И когда еду сюда - думаю о них, а потом уже вся другая красота сопутствующая”.

Кроме этого, Дельфин не находит Северную столицу вечно мрачным и тоскливым городом для рефлексии и дождливых настроений. Он считает, что зачастую это слова туристов, которые приехав на пару дней и составили неверное представление о городе по каким-то погодным условиям. Но Питер другой и музыкант даже шутит, что столица веселее, чем он сам:

“На самом деле этот город очень живой, очень веселый и радостный, во всяком случае, он намного радостнее, чем я сейчас”.

Волны Дельфина накрывают собой совершенно разные поколения, как молодежь из 90-х, так и молодых люди сейчас - все приходят со своими мыслями и вечными вопросами к его музыке, сливаясь в общий молчаливый диалог. Таким образом, слушатель на его концертах не имеет определенного возраста. Несмотря на такую разношерстную аудиторию, атмосфера уюта - неотделимая часть таких вечеров. На наш вопрос, а в какое же время было творить комфортнее и уютнее для него самого, музыкант отвечает:

“Наверное, в 90-ые я этот уют зарабатывал. Очень долго мог ночами сидеть, что-то из себя вытаскивать, думать, размышлять, записывать. Сейчас я этим уютом располагаю, Он практически всегда находится со мной. Если есть какой-то момент тишины и прострации, возможность смотреть в окно движущегося поезда - я погружаюсь в этот уют. В это время я могу над чем-нибудь подумать, и даже может ко мне какие-то разумные мысли”.

Новогоднюю ночь Дельфин проводит у домашнего очага, в кругу семьи, а в остальные праздничные дни, как и все обычные люди, ездит с женой и подарками поздравлять родственников. Чем вообще занимается музыкант, когда не творит - он отвечает просто:

“Все остальное время так или иначе приходится уделять своим близким, семье, своим питомцам и всему тому, что создает другую мою жизнь, из которой прорастает все, что я делаю”.

Видео: PiterTV

Дарья Молчанова, Ксения Крохина,

Елизавета Назаренкова, Евгений Антипин