Дэдпул запостил в Twitter поздравление для Чудо-женщины с победой в прокате

В официальном Twitter американского фильма "Дэдпул" появился пост, посвященный успехам проекта "Чудо-женщина".

Вымышленные персонажи американских комиксов настолько вошли в реальную жизнь, что уже общаются между собой в социальных сетях. Накануне на официальной странице киноленты "Дэдпул" появился пост, посвященный успехам ленты "Чудо-Женщина" в прокате. Дерзкий супергерой в алом трико поздравил фантастическую леди с рекордными результатами сборов на американском рынке. Персонаж признал, что "Чудо-женщина" обогнала его в прокате (369 миллионов долларов против 363 миллионов), а также признался супергероине в любви. Пост украсила картинка в виде сердечка, сложенного из пальцев Дэдпула.

Запись появилась в Twitter "Deadpool Movie" вечером 10 июля. Уже через несколько часов она собрала сотни тысяч лайков, а также благодарность от режиссера "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс. Отметим, что такая активность персонажа из мира комиксов Marvel может быть частью промо-кампании перед выходом второй части "Дэдпула". Съемки нового фильма были запущены несколько месяцев назад, сейчас они находятся в финальной стадии.

Фото: Deadpool Movie