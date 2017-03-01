Давка у метро "Проспект Просвещения" повторяется второй день

Ремонт эскалатора на станции метро "Проспект Просвещения" привел к толкотне в час пик

В связи с ремонтом эскалатора второй день подряд у входа в станцию метро "Проспект Просвещения" на севере "синей" ветки петербургского метрополитена происходит серьезная давка. В утренний час пик люди подолгу не могут войти в метро.

Жители севера города, которые по утрам пользуются этой станцией метро, чтобы добраться до точки назначения, жалуются, что на то, чтобы попасть в вестибюль на "Просвете", требуется критически много времени – едва ли не полчаса.

Напомним, накануне на этой станции метро наблюдалась подобная ситуация. Тогда представитель пресс-службы петербургской подземки сообщила, что ремонт эскалатора будет проводиться в течение месяца и по плану должен завершиться 28 марта 2017 года.

Видео: архив

Фото: spb_today