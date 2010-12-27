Мигель Данни прокомментировал свой уход из "Зенита"

Полузащитник петербургского "Зенита" Мигель Данни заявил о том, что клуб не продлил с ним контракт. Информация появилась в инстаграме футболиста.

5 июня на своей страничке в соцсети Данни разместил парное изображение — первый и последний гол за команду. Он сообщил, что «с глубокой грустью вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита».

Капитан "Зенита" выразил свою благодарность за 9 лет, проведенных в городе на Неве, и добавил, что «уважает решение клуба не продлевать с ним контракт».



Данни искренне пожелал клубу удачи и победы.



«Данни — настоящая легенда клуба, он входит в Аллею славы «Зенита», оставив свои отпечатки ног для музея сине-бело-голубых. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере», – отметили в клубе.

Португалец перешел из московского "Динамо" в петербургский "Зенит" летом 2008 года и быстро стал своим для болельщиков Северной столицы — в своем первом же матче за сине-бело-голубых португалец забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре за Суперкубок Европы в Монако.

За «Зенит» Данни провел 255 матчей.

Фото: https://www.instagram.com/fzenit/