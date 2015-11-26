Мы должны гордиться, что Гранин был одним из нас

Сотрудники Петербургской центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова рассказали о Данииле Гранине, как о человеке, который до последних дней оставался общественным деятелем, был близок к людям, а также, участвовал в различных фестивалях и лекциях.

"Даниил Александрович Гранин сам по себе является уникальным человеком. Изучать его, как человека и как творчество нужно." – так Евгения, сотрудница петербургской центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, отзывается о великом советском и российском писателе Данииле Гранине.

До самого конца, он был активистом общественной деятельности, был близок к молодежи и общался с людьми наравне.

"У Гранина очень много интересных высказываний. У меня есть любимое: "Мое правило: сегодняшний день-мой самый счастливый день". То есть , Даниил Александрович говорит о том, что жить нужно сейчас". – рассказывает Евгения.

По мнению сотрудников библиотеки, "Блокадная книга" Даниила Александровича, одно из самых известных произведений автора. Она заставляет задуматься о том, что пережил город и его жители во время войны. Сам Гранин, через год после окончания университета, ушел в армию в составе народного ополчения. Во время военных действий, Даниил Александрович был свидетелем событий, происходящих в городе. Его книга в подробностях передает жизнь в Ленинграде, в военные годы. Она не просто написана об ужасных событиях, она пропитана воспоминаниями.

"Человек, в честь которого, названа планета в солнечной системе, стал популярен, потому что он был таким человеком. Все отмечают, что Гранин был большим интеллигентом и интеллектуалом, и мы должны гордиться, что он был одним из нас." – уверена Евгения.

Юлия Фаттяхова, Анастасия Усцова