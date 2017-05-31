Ужасающее видео из Самары: школьник угодил под колеса авто

Водитель кроссовера не заметил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу, и задавил его. От удара ребенка отбросило на соседнюю полосу.

В минувший понедельник, 29 мая, в Самаре дорогу не поделили 44-летний водитель кроссовера и 8-летний пешеход. Инцидент произошел около шести часов вечера на Мяги. После столкновения, очевидцы происшествия кинулись на помощь пострадавшему и сообщили о случившемся в спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора.

По предварительным данным, школьник перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель внедорожника просто не успел притормозить. На кадрах можно заметить, что от удара малыша отбросило на встречную полосу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. К счастью, обошлось без трагических последствий. Ребенок отделался легкими травмами. Прибывшие на место медики осмотрели школьника, а после отпустили его домой.

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Видео: вконтакте, Михаил Тололин