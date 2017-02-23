Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 20:14
0
Moulin_
5
Код вставки плеера

Видео ДТП в Петербурге: 4 машины столкнулись на Васильевском

0
 
 

В Сети появились фотографии с места аварии

 Массовое ДТП с участием сразу четырех машин произошло на Васильевском острове в Петербурге. Авария произошла на набережной Лейтенанта Шмидта. Очевидцы утверждают что в результате столкновения есть пострадавшие.

По словам свидетелей, столкнулись Chevrolet, LADA Priora и Mercedes. На месте работают сотрудники чрезвычайных ведомств города. Подробности уточняются.

В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили факт аварии, уточнив, что на месте происшествия для оказания технической помощи и сбора информации работало пожарное подразделение.

Видео, фото: spb_today

Теги: авария , васильевский остров , дтп , дтп петербург , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5