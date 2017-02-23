Видео ДТП в Петербурге: 4 машины столкнулись на Васильевском

В Сети появились фотографии с места аварии

Массовое ДТП с участием сразу четырех машин произошло на Васильевском острове в Петербурге. Авария произошла на набережной Лейтенанта Шмидта. Очевидцы утверждают что в результате столкновения есть пострадавшие.

По словам свидетелей, столкнулись Chevrolet, LADA Priora и Mercedes. На месте работают сотрудники чрезвычайных ведомств города. Подробности уточняются.

В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили факт аварии, уточнив, что на месте происшествия для оказания технической помощи и сбора информации работало пожарное подразделение.

Видео, фото: spb_today