ДТП с заносом фуры на Пулковском шоссе попало на видео

На Пулковском шоссе фура на скорости влетела в отбойник

Утром в среду, 8 февраля 2017 года, на Пулковских высотах произошла серьезная дорожная авария, которая едва не повлекла человеческие жертвы. Как сообщается, после аварии на этом участке трассы скопилась очень большая автомобильная пробка.

На видео, опубликованном в сообществе spb_today, видно, что большегруз начало носить по дороге, и он ушёл в отбойник, зацепив по пути еще пару машин. По счастью, обошлось без серьёзных травм.

«У фуры впереди в ряду машина стоит в отбойнике. Он начал поворачивать влево, а в последний момент увидел (выскочила из мертвой зоны) слева от себя белую машину, дернулся вправо о неё и по тормозам дал. Вот его и завертело», – прокомментировал один из свидетелей происшествия в сообществе.