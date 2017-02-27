Водитель Ford врезался в толпу на Лиговском из-за судорог

Стали известны дополнительные подробности загадочного и обросшего слухами ДТП на Лиговском проспекте, где иномарка вылетела на тротуар и сбила нескольких пешеходов.

По предварительной информации, 40-летний водитель Ford резко повернул на тротуар из-за приступа судорог. Эту версию подтверждает официальная информация правоохранительных органов. Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами второго и третьего ребра. Но кроме того он находился в состояние после судорог. Его состояние оценили как среднее.

Это объясняет странные обстоятельства аварии. Около половины девятого в субботу, 25 февраля, автомобиль неожиданно резко поехал вправо. Ford столкнулся с припаркованной машиной. А затем вылетел на тротуар. Пострадали три женщины-пешехода. Само авто врезалось в стерну дома 47 на Лиговском проспекте.

Пострадавшие находятся в больнице. Одна – Военно-медицинской академии, двое в Мариинской больнице. У первой девушки 26 лет тяжелая травма головы, груди и конечности. Она находится в шоке. Также пострадали 23-летняя уроженка Архангельска (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематома виска) и 28-летняя петербурженка. У последней ушиб мягких тканей тазобедренного сустава, закрытая травма живота. Первая находится в удовлетворительном состоянии, вторая – в средней тяжести.

Ранее мы сообщали, что прохожие избили водителя, который врезался в толпу на тротуаре.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург