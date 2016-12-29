Маршрутка врезалась в троллейбус на Торфяной: ДТП перегородило движение

Транспортный коллапс образовался на Торфяной улице: около ТК "Гулливер" столкнулись маршрутка и троллейбус. Авария полностью перекрыла движение в одну сторону.

Днем в пятницу, 3 февраля, в Северной столице произошла авария с участием маршрутки и троллейбуса. Как утверждают очевидцы, маршрутчик спешил к остановке и притерся к городскому общественному транспорту. Задняя часть микроавтобуса врезалась в середину салона троллейбуса.

Авария произошла недалеко от станции метро "Старая деревня". В этом месте проходит много маршрутов общественного транспорта. Авария перекрыла движение для них всех. Одна из полос Торфяной улицы полностью перекрыта. Автомобили вынуждены объезжать аварию по встречной полосе. Из-за этого движение затруднено в обе стороны.

Судя по сообщениям свидетелей авария обошлась без пострадавших. Однако, пассажирам маршрутки и троллейбуса пришлось искать другие пути для путешествия.

Сегодня в Северной столице произошло серьезное ДТП. Пассажирский ПАЗ на скорости врезался в столб. По факту массового ДТП на Космонавтов, в результате которого пострадали 9 человек, заведено уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург