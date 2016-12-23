ДТП на улице Ястынской в Красноярске сняли на видео

В Красноярске в первой половине дня произошло жесткое ДТП. Очевидцы сняли его на видео.

Жители Красноярска сообщают о серьезном ДТП на улице Ястынской. ЧП произошло в первой половине дня: судя по всему, речь идет о лобовом столкновении. На это указывает видео с места аварии, которое выложил в Сеть пользователь под ником blackjuck. В кадре видны две серые машины: легковушка и кроссовер. Внедорожник развернуло на 90 градусов, он занимает почти всю правую полосу дороги. Легковушка расположена на встречной полосе, она получила более серьезные повреждения. Внутри машин нет людей, так что, водители и пассажиры смогли покинуть их без каких-либо проблем. А вот движение по Ястынской серьезно затруднено из-за аварии с участием этих "гонщиков".

На момент записи видео в зоне ДТП еще не было сотрудников ГИБДД. А вот небольшая пробка на дороге уже начинала собираться.

Рассмотреть повреждения обеих машин можно на этих стоп-кадрах с видео от blackjuck.

Видео: Instagram