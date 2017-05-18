Ужасающее видео из Петербурга: на Софийской столкнулись 4 авто

Очевидцы: трассу на юго-востоке города не поделили четыре машины. В результате серьезной аварии пострадали несколько человек.

Сегодня утром, 18 мая, в Северной столице дорогу не поделили несколько транспортных средств. Инцидент произошел на Софийской около десяти часов утра. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия массовой аварии удалось запечатлеть на видео.

Пользователи сети предполагают, что либо один из участников ДТП не справился с управлением и допустил столкновения, либо попытался совершить опасные маневр. На кадрах можно заметить, что от удара легковушки получили серьезные повреждения. По словам свидетелей, "Шкода" несколько раз перевернулась на дороге.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. На месте работают спасательные службы: реанимация, пожарная, сотрудники полиции. По словам очевидцев аварии, обошлось без трагических последствий, однако пострадавшие есть.

Ранее мы передавали, что в сети появилось жуткое видео из Пензы: фура вылетела в кювет и перевернулась.

Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"