Очевидцы: на Савушкина легковушка протаранила автобус с пассажирами

Водитель общественно транспорта резко затормозил перед авто. В результате столкновения легковушка получила серьезные повреждения.

Сегодня днем, 5 июля, в Приморском районе Петербурга дорогу не поделили два транспортных средства: пассажирский автобус и легковушка. Инцидент произошел около трех часов дня на Савушкина. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть последствия аварии на видео.

По словам свидетелей ДТП, водитель автобуса резко затормозил перед движущейся сзади легковушкой. В результате машина на скорости протаранила общественный транспорт.

На кадрах можно заметить, что от удара переднюю часть легковушки нехило смяло.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Некоторые пользователи сети уверены, что виновник аварии – водитель легкового автомобиля.

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Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП СПб"