Жуткое видео из Ульяновска: трассу не поделили два большегруза

В Новомалыклинском районе столкнулись две фуры. От удара оба транспортных деформировались, пострадавших пришлось "вырезать" из машин.

В минувшее воскресенье, 21 мая, в Ульяновской области трассу не поделили два грузовика: "Исузу" и "МАЗ". Инцидент произошел во втором часу дня на 119-м километре трассы Р-178 в Новомалыклинском районе. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы. Кроме того, последствия крупной аварии удалось запечатлеть на видео.

Судя по всему, водитель "Исузу" не справился с управлением и на большой скорости протаранил припаркованный грузовик "МАЗ". Удар оказался настолько сильным, что оба транспортных средства очень сильно деформировались. На кадрах можно заметить, как спасатели вызволяют из искореженных автомобилей пострадавших водителей. Мужчин с многочисленными травмами доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По какой причине произошло столкновение, пока неизвестно. По последним данным, водитель "МАЗа" скончался в больнице от полученных травм.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Ульяновска: "десятка" протаранила машину "скорой".



Видео: youtube, Рупор 73