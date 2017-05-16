Жуткое видео из Петербурга: легковушка протаранила мотоцикл

Сегодня днем, 16 мая, в Петербурге трассу не поделили мотоцикл и легковая иномарка. Инцидент произошел около половины пятого возле СКК. После столкновения, очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшим. Кроме того, последствия аварии удалось запечатлеть на видео.
Предположительно, водитель легковушки выезжал с парковки возле торгово-развлекательного комплекса "Радуга". По словам свидетелей аварии, он не уступил дорогу мотоциклу и спровоцировал аварию.
К счастью, обошлось без трагических последствий. Мотоциклист отделался легкими повреждениями. Пострадал только его двухколесный байк.
В настоящее время устанавливаются детали происшествия.
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Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"