Петербуржец получил годовой запас топлива от Continental

Петербуржец Олег Изюмов победил в акции "Удачно переобулся" от Continental. Мужчина получил годовой запас топлива в стенах шинного центра "Эксклюзив-Спб".

"Позаботился о безопасности на дороге - получи годовой запас топлива!", - под таким девизом прошла акция "Удачно переобулся" от концерна Continental. Компания наградила 7 водителей из разных регионов России топливными сертификатами на 100 000 рублей. В числе автолюбителей, которые поставили к весенне-летнему сезону шины премиум-класса Continental, и получили за это призы, оказался петербуржец Олег Изюмов. Чествование победителя состоялось в стенах шинного официального дилера Continental - "Эксклюзив-Спб", что на Выборгской набережной.

Подробности акции, эмоции победителя и рассказ о том, как качественные шины сделают вашу жизнь более безопасной - все это смотрите в нашем репортаже!