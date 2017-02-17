Чудовищные новости из Братска: женщина задушила двоих своих детей и позвонила в полицию

Сотрудница мэрии города до этого трагического дня неоднократно обращалась за помощью к психиатру

Трагедия случилась 19 января в Братске. В полицию поступил звонок от 31-летней женщины, которая сообщила, что убила своих детей.

Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, там обнаружили тела девочки 2011 года рождения и мальчика 2015 года рождения. В ходе судебно - медицинской экспертизы выяснилось, что смерть детей наступила в результате механической асфиксии. Женщина призналась, что задушила своих детей.

Стало известно, что женщина работала в мэрии города и находилась в отпуске по уходу за детьми. Так же выяснилось в ходе разбирательств, что женщина неоднократно обращалась за помощью к психиатрам.

На сегодняшний день появились новые подробности этого дела. Следственным отделом по Падунскому району города Братск Следственным управлением Следственного комитета России по Иркутской области женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Убийство двух лиц". После предъявления обвинения женщину снова госпитализировали в психо-неврологический диспансер, где она находилась на лечении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV