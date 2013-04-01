Чудовищная драма в Мытищах: мать выбросила своего ребенка с 15 этажа

Калужанка вытолкнула свою 7 летнюю дочь из окна с 15 этажа

Вопиющее происшествие случилось накануне вечером, 26 декабря, в Мытищах Московской области.

Жительница города Калуги, временно проживавшая со своими детьми в Мытищах, по невыясненным на данный момент причинам, вытолкнула свою 7 летнюю дочь из окна. Квартира находится на 15 этаже. От полученных травм девочка скончалась. Второй 5 ти летний ребенок не пострадал.

Как сообщает СК РФ по Московской области, женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство несовершеннолетнего". В настоящее время проходит выяснение всех причин и обстоятельств данного преступления. Планируется возбудить перед судом ходатайство о заключение под стражу.

Расследование этого уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV