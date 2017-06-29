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Чудесное видео из Англии: Мужчину сбил автобус, он встал и пошел в паб пить пиво

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Необычное продолжение со сбитым пешеходом в Великобритании

 Дорожное происшествие со сбитым пешеходом произошло в городе Рединг в Великобритании.

53-летний Саймон Смит переходил проезжую часть, когда его сбил на полной скорости автобус, потерявший управление. От удара мужчина отлетел на несколько метров ко входу в бар. Вдобавок на него посыпались части строения. Но Саймон тут же поднялся и вошел в паб "Пурпурная черепаха", куда он и направлялся изначально.

Позднее мужчина признался, что ему чудесным образом повезло. Саймон отделался всего несколькими царапинами и незначительными ушибами.

Видео: YouTube

Теги: великобритания , видео , новости мира , сбит пешеход
Категории: Происшествия Общество Мировые новости Лента новостей

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