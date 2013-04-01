Число погибших от отравления метиловым спиртом в Иркутске выросло до 71 человека

Общее количество пострадавших 117 человек

В Иркутске, несмотря на введенный в регионе режим ЧС, число жертв продолжает расти.

На сегодняшний день число погибших от отравления средством для ванн "Боярышник", в составе которого выявлена высокая концентрация метилового спирта, составила 71 человек. Из них 40 человек скончались в медучреждениях, 31 погибщих были доставлены в бюро судебно - медицинских экспертизы с места жительства.

В больницах находится еще 36 человек, несколько человек выписаны с улучшениями. Итого на сегодняшний день пострадавших с 17 декабря 117 человек.

Видео: Piter.TV