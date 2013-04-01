Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 10:22
0
MShaffter
656
Код вставки плеера

Число погибших от отравления метиловым спиртом в Иркутске выросло до 71 человека

0
 
 

Общее количество пострадавших 117 человек

В Иркутске, несмотря на введенный в регионе режим ЧС, число жертв продолжает расти.

На сегодняшний день число погибших от отравления средством для ванн "Боярышник", в составе которого выявлена высокая концентрация метилового спирта, составила 71 человек. Из них 40 человек скончались в медучреждениях, 31 погибщих были доставлены в бюро судебно - медицинских экспертизы с места жительства.

В больницах находится еще 36 человек, несколько человек выписаны с улучшениями. Итого на сегодняшний день пострадавших с 17 декабря 117 человек.

Видео: Piter.TV

Теги: боярышник , иркутск , метиловый спирт , отравление
Категории: Новости России Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5