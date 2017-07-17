Почти 100 тысяч паломников поклонились мощам Николая Чудотворца в Петербурге

По данным на утро понедельника, к мощам Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре приложились более 95 тысяч паломников. Об этом рассказал епископ Кронштадтский Назарий.

За четыре дня пребывания мощей святого в Александро-Невской лавре ее посетили более 95 тысяч паломников. Как рассказал наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, через социальную очередь к святыне попали около девяти тысяч человек.

Максимальное время в очереди составляет три часа и 20 минут. На самом пике собирается одновременно 8-10 тысяч паломников. Больше всего людей собиралось утром в выходные. К вечеру очередь сократилось, и время ожидания составляло 30 минут. Накануне Piter.tv сообщал, что паломники ждут более трех часов к мощам Николая Чудотворца в Петербурге.

Также в выходные прибыло 11 автобусов с паломниками из Эстонии, а также российских городов: Пскова, Новгорода и Перми.

Подробности о пребывании святыни в Северной столице можно узнать здесь: Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: дата, ограничения движения, работа метро.

Видео: Instagram / alionaivanoff