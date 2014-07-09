Красимир Врански: чиновники решают проблемы города в Photoshop

Руководитель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански рассказал каналу Piter.TV об отношении чиновников к проблемам городской среды Санкт-Петербурга.

Движение "Красивый Петербург" возник 4 года назад, и за это время с его помощью было решено множество проблем. По словам руководителя проекта, они делают всё, чтобы устранить проблемы городской среды не на время, а навсегда.

"Мы сами начинали с того, что мы занимались конкретными проблемами - вот яма, вот наша проблема, надо её решить: засыпать, заасфальтировать и т. д. Но мы на сегодняшний день выросли на такой уровень, что у нас есть даже экспертное сообщество, под каждый проект тоже эксперты собираются. И мы уже занимаемся проблемами вообще в корне, чтобы эти проблемы вообще не появлялись в нашем городе, то есть на стратегическом уровне, на уровне планирования, чтобы вообще этого не было. Мобильное приложение и сайт – это инструменты, которые решают последствия, а мы уже собираем коллективный опыт. Например, у нас на сайте можно увидеть 110000 проблем городской среды за последние 4 года. У нас уже, как минимум, этой базы данных хватает, чтобы много анализов сделать и понять, где, что не хватает и где нужно, что подтянуть. И вот эти знания мы уже готовим в проекты, в предложения, в законодательные собрания, в предложения к чиновникам. То есть уже даже делаем предложения к законам", - делится Красимир Врански.

"Красивый Петербург" ускорил процесс работы по благоустройству, чтобы продемонстрировать чиновникам, каких изменений ждут жители Петербурга.

"У нас есть порядка 100 категорий проблем, которые постоянно происходят. Ну, это яма, нарушение на дорогах, на тротуарах, газоны, парковки – по всем этим категориям идёт нещадная война, сражение за то, чтобы поменять поправку, упростить решение какой-то проблемы", - рассказывает руководитель движения "Красивый Петербург".

По словам Красимира Врански, сегодня между чиновниками и горожанами выросла стена, из-за которой одни отказываются слушать других.

"Конечно же, всё нужно вместе делать, но сейчас есть большой барьер между, например, средой чиновников, депутатов с людьми, с обычными людьми. И вот этот барьер – одни не слышат других. Люди хотят, чтобы чиновники, которые обязаны решать проблемы, чтобы их решили, дают им поручение задание, а чиновники делают вид, что не получили письмо", - говорит Красимир Врански.

В качестве примера руководитель проекта "Красивый Петербург" привёл Приморский район, в котором не принимают писем граждан, поступивших по электронной почте, требуя обращаться к ним через официальный сайт. А затем в качестве ответа горожане получают фотографию, обработанную в Photoshop, якобы решённой проблемы.

"Там вместо решения проблемы, рисуют решение проблемы. У вас яма, они берут 2 клика и зарисовали яму и высылают ответ гражданину: "Ваша проблема решена!" У них отчёт – плюс одно решенное дело. Все довольны. А граждане думают: "Что за ерунда? Как вы можете не решать, а уже рисовать решение проблем и этим отчитываться?", - смеётся Красимир Врански.

Для Красимира Врански, как для лидера движения "Красивый Петербург" важно, чтобы жители, как Северной столицы, так и России в целом, понимали, что наш город, наша страна – это наш дом.

"Самое главное, мы формируем некое общество, как раз движение неравнодушных людей, которые понимают, что Петербург, что Россия – это наш дом, и мы хотим жить в красивом и чистом городе, и чтобы у нас эти проблемы решались", - делится Красимир Врански.