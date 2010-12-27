В Петербурге возбуждено дело на "Пилон" за сброс сточных вод в Фонтанку

В Петербурге Роспотребнадзор возбудил дело в отношение ЗАО "Пилона" за сброс сточных вод в фонтанку.

В Петербурге возбуждено дело в отношении Петербургского ЗАО «Пилон» из-за сброса сточных вод в Фонтанку в районе Обуховского моста.

Очевидцы сняли видео на мобильный телефон и отправили чиновникам, что и послужило поводом для наказания. Инспекторы прибыв на место к левой стороне набережной Фонтанки в районе Обуховского моста, заметили, что через пожарный гидрант со строительной площадки в реку сбрасываются сточные воды. На вид имеющие белесый мутный оттенок.

Роспотребнадзор возбудил дело в отношении ЗАО "Пилон" по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). Максимальный штраф по статье для юрлиц — 40 тысяч рублей.