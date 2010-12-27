Очередная голодающая дольщица оштрафована на 10 тыс. рублей

В Петербурге осуждена и оштрафована очередная дольщица ГК "Город".

В Петербурге Красносельский суд оштрафовал Надежду Модестову на 10 тыс. рублей, посчитав ее виновной по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга."

Надежда является уже четвертой обманутой дольщицей бывшей ГК "Город". Трое таких же обманутых дольщиков были оштрафованы ранее.

Дольщики "Города" продолжают голодовку, расположившись на улице, в машине, у недостроенных домов на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести. Такой пикет дольщиков полиция не могла оставить без внимания вечером 31 мая. В результате чего увезла протестующих в 74-й отдел.