Четверо выпускников из Петербурга сдали два ЕГЭ на 100 баллов

Как сообщает комитет по образованию, четыре жителя Северной столицы получили максимальные баллы по математике и информатике.

Волна ЕГЭ продолжает захлестывать российских школьников, однако половина экзаменов уже позади. По результатам единых государственных экзаменов по математике и информатике четверо петербуржцев получили максимальные баллы сразу по обеим дисциплинам. Об этом сообщил комитет по образованию. Героями дня стали выпускники Президентского физико-математического лицея №239 Арсений Вирачев и Даниил Орешников, Максим Зуев из физмат лицея №366 и Александр Пахомов из гимназии №116.



Председатель комитета по образованию Жанна Воробьёва отметила, что получение максимального балла по профильной математике - это уже впечатляющий результат, а если при этом одновременно взять предельную планку и на экзамене по информатике - это выдающееся достижение в квадрате. Также Жанна Воробьёва поблагодарила родителей и учителей выпускников.



Напоминаем, что единый государственный экзамен продолжается. На данный момент участники ЕГЭ знают свои результаты лишь по трём предметам.