Волна ЕГЭ продолжает захлестывать российских школьников, однако половина экзаменов уже позади. По результатам единых государственных экзаменов по математике и информатике четверо петербуржцев получили максимальные баллы сразу по обеим дисциплинам. Об этом сообщил комитет по образованию. Героями дня стали выпускники Президентского физико-математического лицея №239 Арсений Вирачев и Даниил Орешников, Максим Зуев из физмат лицея №366 и Александр Пахомов из гимназии №116.
Председатель комитета по образованию Жанна Воробьёва отметила, что получение максимального балла по профильной математике - это уже впечатляющий результат, а если при этом одновременно взять предельную планку и на экзамене по информатике - это выдающееся достижение в квадрате. Также Жанна Воробьёва поблагодарила родителей и учителей выпускников.
Напоминаем, что единый государственный экзамен продолжается. На данный момент участники ЕГЭ знают свои результаты лишь по трём предметам.
Четверо выпускников из Петербурга сдали два ЕГЭ на 100 баллов
Как сообщает комитет по образованию, четыре жителя Северной столицы получили максимальные баллы по математике и информатике.
Волна ЕГЭ продолжает захлестывать российских школьников, однако половина экзаменов уже позади. По результатам единых государственных экзаменов по математике и информатике четверо петербуржцев получили максимальные баллы сразу по обеим дисциплинам. Об этом сообщил комитет по образованию. Героями дня стали выпускники Президентского физико-математического лицея №239 Арсений Вирачев и Даниил Орешников, Максим Зуев из физмат лицея №366 и Александр Пахомов из гимназии №116.