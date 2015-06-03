Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Четверо выпускников из Петербурга сдали два ЕГЭ на 100 баллов
Сегодня, 17:31
0
TretyakovaS
71

Четверо выпускников из Петербурга сдали два ЕГЭ на 100 баллов

0
 
 

Как сообщает комитет по образованию, четыре жителя Северной столицы получили максимальные баллы по математике и информатике.

Волна ЕГЭ продолжает захлестывать российских школьников, однако половина экзаменов уже позади. По результатам единых государственных экзаменов по математике и информатике четверо петербуржцев получили максимальные баллы сразу по обеим дисциплинам. Об этом сообщил комитет по образованию. Героями дня стали выпускники Президентского физико-математического лицея №239 Арсений Вирачев и Даниил Орешников, Максим Зуев из физмат лицея №366 и Александр Пахомов из гимназии №116.

Председатель комитета по образованию Жанна Воробьёва отметила, что получение максимального балла по профильной математике - это уже впечатляющий результат, а если при этом одновременно взять предельную планку и на экзамене по информатике - это выдающееся достижение в квадрате. Также Жанна Воробьёва поблагодарила родителей и учителей выпускников.

Напоминаем, что единый государственный экзамен продолжается. На данный момент участники ЕГЭ знают свои результаты лишь по трём предметам.

Теги: результаты егэ
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5