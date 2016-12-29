Четверо грабителей в масках обчистили продуктовый магазин

На юго-западе города грабители с ножами угрожали продавцу

Накануне рано утром, около пяти часов 6 января 2017 года, на юго-западе Петербурга несколько вооруженных ножами грабителей обчистили продуктовый магазин, расположенный на проспекте Маршала Кузнецова.

Как сообщается, ворвавшиеся в магазин преступники, угрожая физической расправой продавцу, заставили его открыть кассу и забрали 40 000 рублей выручки. Кроме того, мужчины забрали несколько бутылок алкоголя и какую-то закуску, а также отняли у кассира два его смартфона.

После этого преступники скрылись с места происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Видео: архив