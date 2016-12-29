Полиция поймала четырех жриц любви в борделе на Энгельса

Притон, где женщины оказывали услуги интимного характера в обмен на деньги, располагался прямо в жилом доме.

Очередную "нехорошую квартиру" прикрыли в Петербурге. В обычном доме 93 на проспекте Энгельса жадные люди обустроили приют продажной любви. Но их заработкам помешали сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители наведались в место, на которое жаловались.

Оказалось, что в одной из квартир без устали трудятся проститутки. Во время проверки от работы оторвали четверых гетер. Ночным бабочкам пришлось прервать свои заработки и отправиться в путешествие со служителями закона. Проституток отвезли в отделение полиции. Там всем им раздали протоколы за нарушение административного кодекса.

Теперь всем труженницам интимного рынка придется заплатить штраф.

В Северной столице часто закрывают притоны с проститутками. Но, кажется, на месте одной головы этой гидры всегда вырастает две. Но полиция не перестает бороться с нарушениями закона. Например, три горячие иностранки обслуживали клиентов в борделе на Большевиков. Девушек задержали и вручили им протоколы.

Видео: МВД