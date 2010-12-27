В Петербурге у четырех трамваев изменится маршрут

В Санкт-Петербурге изменят свой привычный маршрут трамваи № 36№ 41 № 52№ №60

В Санкт-Петербурге изменится маршрут четырех трамваев в связи с работами по переустройству с трамвайными съездами.

Так, 10 июня с 01:30 до 04:30 13 июня по Кронштадтскому путепроводу движение будет закрыто. Об этом рассказала пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

Новый маршрут трамваем будет выглядеть так: № 36 — от к/ст "Ленинградский электромеханический завод" по Петергофскому шоссе, пр. Стачек до к/ст "Трамвайный парк № 8".

№ 41 — от к/ст "Завод „Северная верфь“" по Корабельной ул., Кронштадтской ул. и по действующей трассе до к/ст "Пл. Тургенева".

№ 52 — от к/ст "Ж/д ст. „Сосновая Поляна“" по действующей трассе до к/ст "Трамвайный парк № 8".

№ 60 — от к/ст "Ленинградский электромеханический завод" по Петергофскому шоссе, ул. Десантников, ул. Маршала Казакова до к/ст "Трамвайный парк № 8".