На Выборгском шоссе изъяли 4 тонны смертельноопасной "омывайки"

На складе и в офисном помещении хранилась стеклоомывающая жидкость на основе метанола, продажа которой запрещена в России. Всего изъяли четыре тонны вещества.

Полиция Северной столицы продолжает поиски опасных веществ с содержанием метанола. На этот раз бойцы Центра организации применения административного законодательства проверяли здание на Выборгском шоссе. В офисе и на складе правоохранители нашли канистры стеклоомывающей жидкости на основе метанола. Всего в помещении хранилось около четырех тысяч литров "омывайки" в канистрах с этикетками.

Владелец торговой точки устроил продажу жидкости через интернет. У него был специальный сайт, через который можно было приобрести "омывайку" оптом и в розницу. Также удалось выяснить, что у мужчины была и вторая точка. Второе место по продаже стеклоомывателя расположилось на складе на улице Савушкина. Там служители закона изъяли около 3,5 тысяч литров опасной жидкости.

Возбуждены дела об административной ответственности за продажу ограниченных к реализации товаров. Изъятую продукцию отправили на временное хранение. Часть из канистр отправили на экспертизу.

С 2007 года в России запрещено торговать продуктами, сделанными на основе метилового спирта. Вещество включено в список ядовитых. Ранее со склада в Петербурге изъяли 17 тысяч литров опасной "омывайки" с метанолом.

Фото: ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти

Видео: Youtube