Смольный сменит управляющие компании сразу на четырех городских рынках

Власти города выставят на торги Кузнечный, Московский, Невский и Ломоносовский рынки. Каждый лот представляет собой возможность арендовать торговую площадку на 10 лет.

Городские власти собираются выставить на торги четыре сельскохозяйственных рынка: Кузнечный, Московский, Невский и Ломоносовский. Победителям предоставится возможность на десять лет арендовать торговые площадки.

Нынешним управляющим компаниям рынков направили уведомления о прекращении договоров. Пресс-служба Комитета имущественных отношений Северной столицы рассказала, что управляющей компании Кузнечного рынка уже направили сообщение. Руководству трех других площадок также напишут о прекращении контрактов.

Сельскохозяйственные рынки планируют переформировать в рамках специальной программы. Нынешние операторы торговых площадок смогут также участвовать в торгах. Более того, в Смольном им пообещали преимущество по цене.

Новые договоры аренды предусматривают переходный период. Чтобы торговцы успели перезаключить договоры с новыми управляющими.