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"Чернышевскую" закрыли на вход и выход из-за бесхозного предмета
Сегодня, 14:27
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Asyaromanenkova
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"Чернышевскую" закрыли на вход и выход из-за бесхозного предмета

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Станцию метро "Чернышевская" закрыли на вход и выход. на платформе исследуют подозрительный предмет.

В пятницу, 9 июня, станцию метро "Чернышевская" закрыли для пассажиров. На входи выход вестибюли стали недоступны в 14.22. Как сообщают в пресс-службе метро, причиной стал бесхозный предмет на платформе.

Всех пассажиров эвакуировали с платформы и из верхнего вестибюля. Поезда проезжают опустевшую станцию без остановок. О закрытии "Чернышевской" объявляют по громкой связи в подземке.

Так как "Чернышевская" находится в центре города, то и желающих ею воспользоваться не мало. некоторые дожидаются открытия входа прямо у наземного вестибюля. Другие добираются до соседних станций.

Утром Piter.tv сообщал. что "Пионерскую" закрывали из-за оставленных гамбургеров.

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Теги: бесхозный предмет , метро спб , новости питера , новости спб , происшествия спб , чернышевская
Категории: Новости СПб

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