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Петербургские белые совы и черные лебеди отправились в Якутию
Сегодня, 12:36
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Shdaria
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Петербургские белые совы и черные лебеди отправились в Якутию

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Из "Пулково" в Якутию полетели белые совы и черные лебеди.

 Из Ленинградского зоопарка в Якутию отправились белые совы и черные лебеди на постоянное место жительства. 

Известно, что инспекторы территориального Управления Россельхознадзора проводили ветеринарную проверку двух белых сов и черных лебедей в аэропорту Санкт-Петербурга. Нарушений ветеринарного законодательства у необычных птиц, полетевших в Якутию не найдено.

Стоит отметить, что совы и лебеди из Ленинградского зоопарка будут жить  в республиканском зоопарк "Орто-Дойду".
 
 
 
Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Теги: орто-дойду , петербург , птицы отправились в якутию , совы и лебеди из ленинградского зоопарка , якутия
Категории: Новости СПб Лента новостей

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