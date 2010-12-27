Петербургские белые совы и черные лебеди отправились в Якутию

Из Ленинградского зоопарка в Якутию отправились белые совы и черные лебеди на постоянное место жительства.
Известно, что инспекторы территориального Управления Россельхознадзора проводили ветеринарную проверку двух белых сов и черных лебедей в аэропорту Санкт-Петербурга. Нарушений ветеринарного законодательства у необычных птиц, полетевших в Якутию не найдено.
Стоит отметить, что совы и лебеди из Ленинградского зоопарка будут жить в республиканском зоопарк "Орто-Дойду".
Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области