Петербургские белые совы и черные лебеди отправились в Якутию

Из "Пулково" в Якутию полетели белые совы и черные лебеди.

Из Ленинградского зоопарка в Якутию отправились белые совы и черные лебеди на постоянное место жительства.

Известно, что инспекторы территориального Управления Россельхознадзора проводили ветеринарную проверку двух белых сов и черных лебедей в аэропорту Санкт-Петербурга. Нарушений ветеринарного законодательства у необычных птиц, полетевших в Якутию не найдено.

Стоит отметить, что совы и лебеди из Ленинградского зоопарка будут жить в республиканском зоопарк "Орто-Дойду".

Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области