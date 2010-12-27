Станция "Черная речка" закрыта на вход и выход по техническим причинам

Станция метро "Черная речка" закрыта на вход и выход. Причина не уточняется.

В пятницу, 16 июня, произошло уже второе закрытие станции метрополитена. на этот раз для пассажиров стала недоступна "Черная речка". На вход и выход ее закрыли в 14.44. Очевидцы сообщают, что дело снова в забытом пакете.

- На входе на станцию был найден бесхозный пакет, - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Серафима Сушко.

Представители метро не уточнили причину. По громкой связи в подземке объявляют. что станция недоступна по техническим причинам. Поезда проезжают станцию без остановок.

За пятницу это уже вторая станция, которую закрыли на вход и выход посреди дня. Ранее недоступной для пассажиров была "Автово". Piter.tv сообщал, что облик бомбы на станции "Автово" приняли старые печатные машинки.